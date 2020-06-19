Zarif: Üç Avrupa ülkesi KOEP düşmanlarının suç ortağı olmasın

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu ve 3 Avrupa ülkesi (Almanya- İngiltere ve Fransa) KOEP ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmede başarısız olduktan sonra suç ortağı olmamalılar. ‘’ diye yazdı.

Zarif, ‘’ Bizim saklayacak bir şeyimiz yoktur, son 5 senede İran’da yapılan denetimler, UAEK tarihinde yapılan tüm denetimlerden fazladır. Anlaşılabilir bir yol mümkündür fakat İran aleyhinde bir tasarı bunu ortadan kaldıracaktır. ‘’ diye yazdı.

Almanya, İngiltere ve Fransa UAEK Yönetim kuruluna bir taslak sunarak İran’da UAEK ile tam işbirliği yapmayı istemişlerdir.

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2012