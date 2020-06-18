İran yapımı yeni nesil deniz füzeleri başarı ile denendi

İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, denemede füzelerin 280 km mesafedeki hedefleri başarılı şekilde imha ettikleri bildirildi.

İran Ordusu Koordinasyon Sorumlusu General Habibullah Seyyari yaptığı açıklamada, bu füzelerin İran’ın savunma ve önleyicilik gücündeki ilerlemenin simgesi olduğunu söyledi.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hüseyin Hanzadi de yaptığı açıklamada, füzelerin belirlenen hedeflere tam isabeti etmesi İran’ın her türlü tehdide karşı gücünün göstergesi olduğunu söyledi.

Fırlatılan füzeler karadan denize ve denizden denize füzelerdi.

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2012