İranlı genç futbolcuların Asya karşılaşmalarındaki rakipleri belli oldu

Koronavirüs nedeni ile video konferans yöntemiyle çekilen kurada İran, Endonezya, Kamboçya ve Özbekistan ile aynı grupta yer aldı.
Çekilen kurada İran ilk karşılaşmasını Özbekistan ile yapacaktır.
Karşılaşmalar Özbekistan ev sahipliğinde 16 Asya ülkesinin katılımı ile düzenlenecek ve ilk 4 takım Endonezya’da düzenlenecek Gençler Dünya Kupasına katılma hakkı kazanacaklar.
Karşılaşmalar 14 ile 31 Ekim tarihleri arasında Özbekistan’da düzenlenecektir.
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2012
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