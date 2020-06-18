Dışişleri Bakanlığı: Amerika’nın insan hakları ile ilgili cevap verme zamanı gelmiştir

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Amerika’da ırkçılık aleyhine gösterilere ve göstericilere karşı verilen şiddete işaretle, artık dünyanın Amerika’yı hem ülke için hem de dışında insan hakları konusunda cevap vermeye mecbur bırakma zamanının geldiği ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın İnsan Hakları Konseyinin bu başlıkla hemen toplanmasını güçlü şekilde desteklediği ifade edilerek, ‘’Sistematik ırkçılık, polisin barışçıl gösterilere gösterdiği şiddet buzdağının görünen yüzüdür. Artık dünyanın Amerika’yı hem ülke için hem de dışında insan hakları konusunda cevap vermeye mecbur bırakma zamanının gelmiştir. ‘’ ifadesi yer aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi bu sabah yaptığı açıklamada, ‘’ İran, BM İnsan Hakları mekanizmalarının ırkçılık gibi konularla mücadele için kullanılmasına inanmaktadır. İran her zaman dini, kültürel ve milli öğretileri çerçevesinde ırkçılıkla mücadelenin öncülerinde olmuştur ve bu konu ile dünyada özellikle Amerika’da köklü bir şekilde mücadele edilmesine inanmaktadır. ‘’ dedi.

Filistin halkının da onlarca yıldan beri ayrımcılık ve ırkçılıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Musevi, Amerika toplumunda bugün görünen olayın o ülkedeki sistematik adaletsizlik ve ırkçılığın sonucu olduğunu ve bunun o ülke siyasi mekanizmalarında var olduğunu söyledi.

Amerikan yönetimlerinin ırkçı ve adaletsiz davranışlarının tek kurbanlarının Amerikan halkı ve tolumu olmadığını ifade eden Musevi, diğer milletler ve ülkelerin de Amerikan yönetimlerinin zalimce, adaletsizce ve ayrımcı davranışlarından acı tecrübelere sahip olduğunu ve bu milletlerin ellerinden alınan bir çok haklarını bu davranışlar sayesinde olduğunu düşündüklerini söyledi.

Irçılıkla ilgili mücadelenin yeni bir döneme girmesi gerektiğini ifade eden Musevi, artık kimsenin dünyada ırkçılık kurbanı olmaması gerektiğini söyledi.

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2012