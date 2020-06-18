18 Haz 2020 14:32
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News Code: 83825836
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Cihangiri: İran’ın Suriye ve direniş cephesine destek politikasında bir değişiklik yoktur

Cihangiri: İran’ın Suriye ve direniş cephesine destek politikasında bir değişiklik yoktur

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Suriye’nin yeni Başbakanı Hüseyin Arnus ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’ın stratejik ortak olarak her zaman Suriye devleti ve milletinin yanında kalacağını ve Şehit Süleymani’nin terörünün İran’ın Suriye ve direniş cephesine destek politikasında bir değişiklik yaratmadığını söyledi.

Suriye halkına baskıların azaltılması için İran’ın tüm çabasını harcayacağını vurgulayan Cihangiri, Allah’ın inayeti ile Suriye’nin iktidar, istikrar ve huzura kavuşacağını söyledi.

Suriye devleti, halkı ve silahlı kuvvetlerinin sorunlar karşısındaki direnişinin sonuç verdiğini ve Suriye’nin iyi kazanımlar elde ettiğini ifade eden Cihangiri, ‘’Suriye’nin Arap dünyasında iktidarlı şekilde var olması Suriye’nin terörizm karşısında kazandığı zaferin göstergesidir ve bu zaferler Siyonist rejimi Suriye’ye saldırılara mecbur etmektedir.’’ dedi.

2015 ve 2019 yıllarında eski Suriye Başbakanı ile görüşmelerine değinen Cihangiri, bu ziyaretlerdeki anlaşmaların bir an evvel uygulanmaya konulmasını istedi.

Cihangiri, koronalı dönemde BM ve diğer uluslararası kurum ve kuruluşların Suriye halkına özellikle ilaç ve diğer maddelerinin temininde ciddi destek vermesi gerektiğini söyledi.

Arnus da, ‘’İran’ın Suriye’ye destek politikası iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek için bir stratejiye dönüşmüştür. ‘’ dedi.

Arnus, İran’ın Suriye’ye yardımlarına teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerini güçlendirecek her konunun Suriye hükümeti için önemli olduğunu belirtti.

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2012

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