İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 156 bin 991’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 596 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 87’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 272’ye , bu hastalığa yakalananların sayısının 197 bin 647’ye yükseldiğini, 156 bin 991 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 795 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 344 bin 599 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012