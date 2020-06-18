Musevi: Suriye ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendiririz

Musevi yaptığı açıklamada, Suriye aleyhindeki ambargolarında Amerika’nın Sezar isimli kanununu uygulamasının uluslararası kurallara ve insani ilkeleri aykırı olduğunu söyledi.

Tüm dünyanın korona ile boğuştuğu bir dönemde gayrı insani ambargolarla Suriye halkının acılarının artacağını ifade eden Musevi, İran’ın bu ambargolara rağmen Suriye halkı ile ekonomik ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Musevi, ‘’İran daha önceden de ilan ettiği gibi zorba bir şekilde uygulanan bu gibi zalimce ve tek taraflı ambargolara bir değer vermemekte ve bize göre bunlar Suriye halkı aleyhine ekonomik terörizmdir ve Suriye’yi istikrarsızlığa sevk etmek için uygulanmaktadır. ‘’ dedi.

ABD dünden itibaren bir çok Suriye yetkilinin yanında o ülke ile iş yapan firmalar aleyhine de ambargo uygulayacağını bildirdi.

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2012