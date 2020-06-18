İran, UAEK Yönetim Kuruluna ikazda bulundu

Garipabadi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Viyana, son yıllarda gerçek ruhunu koruyabilmiş çoğulculuğun hemen hemen son siperidir. ‘’ dedi.

Garipabadi, ‘’ Eğer UAEK yönetim kurulu bu hafta gerekli öngörüyü göstermezse bu da unutulacak bir hikaye olacaktır. ‘’ diye yazdı.

Garipabadi daha önce de yaptığı açıklamada, UAEK yönetim kurulunu kullanarak İran aleyhine siyasi bir karar alınması durumunda İran ve ajansın işbirliğinin zayıflatılacağını bildirmişti.

Garipabadı, gazetecilere yaptığı açıklamada 3 Avrupa ülkesinin İran ile ilgili yönetim kurulu toplantısında bir tasarı geçirme çabalarına değinerek, ‘’ İran’ın geniş bir şekilde ajans ile işbirliği yaptığı bir dönemde İran’dan işbirliği istenmesi üzücü ve yapıcı olmayan bir tutumdur. ‘’ dedi.

Garipabadı, tasarıyı sunan ülkelerin kendilerinin nükleer silah sahibi veya nükleer silahlara ev sahibi yapması ve İran tutumundan kaygılı olmalarını bildirmelerinin uluslararası kanunlar ve nükleer silahların yayılmasını engelleme ilkesi ile dalga geçmek olduğunu söyledi.

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2012