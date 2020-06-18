İran filmi Hırvatistan Film Festivalinde yarışacak

Festival Hırvatisan’ın ikinci büyük kenti olan Splet’te düzenlenmekte ve Haziran ayında düzenlenecektir.

Yelda filmi geçen günlerde ABD'de düzenlenen Sundance Film Festivali'nin Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

ABD'nin en önemli bağımsız film festivali olarak bilinen Sundance Film Festivali'nde jüri üyeleri, festivalin Büyük Ödülü'nü Mesud Bahşi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Yelda filmine verdi.

Yelda'ya verilen bu ödüle rağmen, yönetmen Bahşi ABD yönetiminin ayrımcı politikalarına itiraz ederek festivale katılmadı.

Ali Musaffa'nın yapımcılığını üstlendiği, Bongah Kültür Kuruluşu'nun iş birliği ve Farabi Kurumu'nun desteği ile yapılan Yelda, 70. Berlin Film Festivali'nde de seyirci ile buluşacak.

Behnaz Caferi, Feriştah Sadr Ürefayi, Babek Kerimi, Sedef Asgeri ve Feriştah Hüseyni'nin oynadığı filmin hikayesi şu şekildedir:

'Eşi Nası Ziya'yı öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen genç kadın Meryem Komicanbi, Yelda Gecesi'nde Bağışın lezzeti isimli çok izlenen televizyon programına getirtilerek ölen kişinin çocuğu Mona tarafından bağışlanması hedeflenmektedir.'

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2012