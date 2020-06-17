17 Haz 2020 22:04
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News Code: 83825230
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Vaizi: Avrupa troykası temelsiz kaygılar yerine KOEP ile ilgili taahhütlerini yerine getirsin

Vaizi: Avrupa troykası temelsiz kaygılar yerine KOEP ile ilgili taahhütlerini yerine getirsin

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, Avrupa troykasının temelsiz kaygılar yerine Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini bildirdi.

Vaizi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Vaizi, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin İran nükleer faaliyetleri ile ilgili kaygılarını bildiren bildiri hakkında, ‘’ Avrupa troykası temelsiz kaygılar yerine ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunu (UAEK) Amerika baskılarına boyun eğmek ve İran aleyhine siyasi ve ayrıcalıklı tutuma teşvik yerine kağıt üzerinde kalan KOEP ile ilgili taahhütlerini yerine getirsin. ‘’ diye yazdı.

3 Avrupa ülkesi KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediklerini göz ardı ederek, İran’dan yapıcı adımlar atmasını istediler.

Açıklamada 3 Avrupa ülkesi Amerika’nın KOEP’ten çıkmasından sadece üzüntülerini bildirdiler.

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2012

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