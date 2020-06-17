Vaizi: Avrupa troykası temelsiz kaygılar yerine KOEP ile ilgili taahhütlerini yerine getirsin

Vaizi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Vaizi, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin İran nükleer faaliyetleri ile ilgili kaygılarını bildiren bildiri hakkında, ‘’ Avrupa troykası temelsiz kaygılar yerine ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunu (UAEK) Amerika baskılarına boyun eğmek ve İran aleyhine siyasi ve ayrıcalıklı tutuma teşvik yerine kağıt üzerinde kalan KOEP ile ilgili taahhütlerini yerine getirsin. ‘’ diye yazdı.

3 Avrupa ülkesi KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediklerini göz ardı ederek, İran’dan yapıcı adımlar atmasını istediler.

Açıklamada 3 Avrupa ülkesi Amerika’nın KOEP’ten çıkmasından sadece üzüntülerini bildirdiler.

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2012