Suriye Başbakanı İran ekonomik heyeti ile görüştü

Arnus görüşmede, İran-Suriye ekonomik ilişkilerinin devam ettiğini ve iki ülke liderlerinin direktifleri doğrultusunda ilişkilerin gelişmesi için kalıcı ve yakın adımlar atıldığını söyledi.

Ülkesinin tarım ve gıda sanayinin gelişmesi için makro bir planı olduğunu ifade eden Arnus, bu planla Suriye halkının ambargo ve ablukalar karşısındaki direnişinin artacağını söyledi.

Danaifer, İran’ın ekonomik zorluklarda Suriye’nin yanında yer aldığını belirterek, ekonomik ilişkilerin gelişmesi yönündeki engellerin kaldırılması için daha iyi koordinasyon sağlanmasına vurgu yaptı.

Görüşmede taraflar sağlık, altyapı işbirliği ve yatırımlar hakkında görüştüler.

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2012