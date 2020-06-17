Musevi: Amerika ve Arabistan uluslararası mekanizma ile alay etmekteler

Musevi, Arabistan Koalisyonunun isminin çocuk haklarını çiğneyenler listesinden çıkarılmasına karşı Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Musevi, ‘’İran aleyhine atılan temelsiz iddialardan sadece birkaç gün sonra BM Sekreteryası yüzlerce Yemenli çocuğun Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından ölümüne vurgu yapmasına rağmen bu koalisyona hareket kabiliyeti sağladı. ‘’ diye yazdı.

Musevi, ‘’Arabistan dolarları ve Amerika zorbalıkları ile uluslararası mekanizmalarla alay etmekteler. ‘’ diye yazdı.

Musevi daha önce de yaptığı açıklamada, Arabistan’ın isminin çocuk haklarını çiğneyen ülkeler listesinden çıkarılmasının iğrenç olduğunu söyledi.

Musevi, birçok uluslararası kurum ve kuruluşun itiraf ettiğine göre, birçok Yemenli çocuk ve ergenin Arabistan’ın evlerin, okul servislerinin, hastanelerin, okulların bombalamasında hayatlarını kaybettiğine dair raporlarına rağmen Arabistan’ın çocuk haklarını çiğneyen ülkeler listesinden çıkarılmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Arabistan’ın 2015 yılında da bu listeden çıkarıldığına işaret eden Musevi, o dönemde BM Genel Sekreterinin Arabistan’ın mali yardımlarını keseceği tehdidinin bundan etkili olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Bazılarının Arabistan’ın dolarları ile o ülkeyi yaptığı cinayetlerden temizlemeye çalıştıklarını ifade eden Musevi, BM verilerine göre her 10 dakikada bir Yemenli çocuğun savaş ve yarattığı sonuçlardan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

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2012