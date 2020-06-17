17 Haz 2020 20:54
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News Code: 83825193
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El Kazımi: Zor zamanları atlatmak için İran’ın yanındayız

El Kazımi: Zor zamanları atlatmak için İran’ın yanındayız

Tahran, IRNA- Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi, İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ile yaptığı görüşmede, ‘’İran’a ödemelerle ilgili sorunun çözülmesi yönünde direktif verdim, İran’ın bize yardım ettiği gibi biz de size zor zamanlarda yardım edeceğiz. ‘’ dedi.

El Kazımi, ülkesinin İran’a petrol, gaz borçlarının ödenmesi ile ilgili, ‘’Yetkililerle bu hususlarda toplantılar düzenledik, sorunları biliyorum. Onlardan bu sorunların çözümü için adım atmalarını istedim. Bizim İranlı dostlarımızı mesajımız İran’ın bu yolda adım atması yönündedir. ‘’ dedi.

İran aleyhindeki zalimce ambargoların bir an evvel sonlanması temennisinde bulunan El Kazımi, ‘’ Şartların normale dönmesini ümit ediyoruz. Biz sizin yanınızda durmaya ve yardıma hazırız. ‘’ ifadesini kullandı.

Himmeti de El Kazımi’ye Cumhurbaşkanı Ruhani’nin selamlarını ileterek, Irak Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı ile yapıcı oturumları olduğunu belirtti.

Himmeti, El Kazımi’nin direktifleri ile anlaşmaların bir an evvel uygulamaya geçmesi temennisinde bulundu.

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2012

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