17 Haz 2020 15:37
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News Code: 83825044
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 154 bin 812'ye yükseldi

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 154 bin 812'ye yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 185’e bu hastalığa yakalananların sayısının 195 bin 51’e yükseldiğini, 154 bin 185 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2 bin 789 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 120’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.
 Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 185’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 195 bin 51’e yükseldiğini, 154 bin 185 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 789 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.
Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 319 bin 920 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.
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2012
 

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