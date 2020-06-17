İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 154 bin 812'ye yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 789 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 120’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 185’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 195 bin 51’e yükseldiğini, 154 bin 185 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 789 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 319 bin 920 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012

