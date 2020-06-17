Koronali dönemde İran-Azerbaycan ekonomik ilişkileri incelendi

İran- Azerbaycan Ekonomik Komisyonu Başkanı Dejpesend görüşmede koronalı dönemde Azerbaycan ekonomisinin ciddi hasar görmemesini temenni ederek, Mustafayev’in bu dönem zarfında ekonomik ilişkilerin gelişmesi yönündeki samimi çabasına teşekkür etti.

Muatafayev’den İran’ı ziyaret için davet eden Dejpesen, sağlık protokolleri çerçevesinde 14ç Ekonomik Komisyon Toplantısının yakın zamanda Tahran’da düzenlenmesini temenni etti.

İki ülke arasındaki ortak projelere değinen Dejpesend, İranlı kamyon sürücülerinin Azerbaycan’a giriş ve çıkışlarda karşılaştıkları sorunlara değinerek bunların çözülmesini istedi.

Mustafayev de ortak projeler ve mevcut sorunların giderilmesi için takipçileri olacağını ve daha fazla işbirliği ile projelerin sonlandırılmasını istedi.

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2012