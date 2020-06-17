Garipabadi: KOEP’e dengeyi getirmek bir gerekliliktir

Video konferans yöntemiyle UAEK Başkanının İran ile ilgili raporu hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Garipabadi, ‘’KOEP’in varlığının devamı için ciddi sorunlarla karşı karşıya olması gerçeğine rağmen rapor İran ve Ajans işbirliğinin düzeyini göstermektedir. Raporda 16 Ocak 2016 tarihinden itibaren İran’ın nükleer taahhütlerinin denetlendiği bildirilmektedir. ‘’ dedi.

Garipabadı, raporda İran’ın durdurduğu taahhütleri ile ilgili taahhütlerinin devam ettiğini belirterek, rapora göre korona döneminde İran’ın ajansla işbirliğinin istisnai olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Garipabadi, KOEP’in uygulanması ile ilgili ilerleme sağlanmadığını bilakis durumun daha da kötüleştiğini söyledi.

Garipabadı, Ajansın 2019 yılında 33 kez İran’da tamamlayıcı incelemeler yaptığını ve bunların ek protokolün İran tarafından isteğe bağlı uygulanması sonucu olduğunu söyledi.

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2012