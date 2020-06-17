Musevi: Arabistan isminin çocuk haklarını çiğneyenler listesinden çıkarılması iğrençtir

Musevi yaptığı açıklamada, birçok uluslararası kurum ve kuruluşun itiraf ettiğine göre, birçok Yemenli çocuk ve ergenin Arabistan’ın evlerin, okul servislerinin, hastanelerin, okulların bombalamasında hayatlarını kaybettiğine dair raporlarına rağmen Arabistan’ın çocuk haklarını çiğneyen ülkeler listesinden çıkarılmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Arabistan’ın 2015 yılında da bu listeden çıkarıldığına işaret eden Musevi, o dönemde BM Genel Sekreterinin Arabistan’ın mali yardımlarını keseceği tehdidinin bundan etkili olduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Bazılarının Arabistan’ın dolarları ile o ülkeyi yaptığı cinayetlerden temizlemeye çalıştıklarını ifade eden Musevi, BM verilerine göre her 10 dakikada bir Yemenli çocuğun savaş ve yarattığı sonuçlardan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

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2012