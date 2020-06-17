İran ve Suriye ekonomik, bilimsel ve araştırma alanlarındaki işbirliğinin gelişmesine vurgu yaptı

SANA’nın haberine göre, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığında Bakan Bessam İbrahim İle İran Başkanı 1. Yardımcısı’nın danışmanı ve Suriye ve Irak ile Ekonomik İlişkileri Kalkındırma Komitesi başkanı Hasan Denaniver başkanlığında düzenlenen oturumda ortak bilimsel işbirlik masaya yatırıldı.

görüşmede burslar, öğrencileri yetiştirme ve öğrenci ve öğretim üyeleri değişim programları masaya yatırıldı.

Bakan İbrahim, Suriye ile İran arasındaki bilimsel ilişkilerin mükemmel seviyesine ve iki taraf arasındaki bilimsel ve kültürel işbirlik programlarının gelişmişliğine dikkat çekti

Kendi yönünden Denaniver, üniversiteler arasındaki ilişkilerin yüksek seviyeye taşımasının ve ortak programlarda en iyi neticeleri almak için çabaları arttırmasının önemine işaret etti.

Ekonomik bazda ise İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Talal El Berazi, İran delegesi ile iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ticari değişimi ve geliştirme yolları yanısıra Suriye’de inşa etmekte olan projelerin durumunu görüştü.

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2012