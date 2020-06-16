Zarif: UAEK’nın KOEP’in yok edilmesi için kullanılmasına izin vermeyiz

Moskova’da temaslarda bulunan Zarif, Lavrov ile görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ‘’Trump yönetiminin işi uluslararası anlaşmalar ve kurumlardan çıkmaktır ve biz UAEK’nın KOEP’in yok edilmesi için Amerika tarafından alet edilmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Zarif, İran’ın her zaman ajans ile tam bir şeffaflık içinde davrandığını ve ajansın 15 raporu İran’ın tüm taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi.

Zarif, UAEK’nın mantıksız yöntemler kullanmak istediği durumda İran’ın buna uygun karşılık vereceğini söyledi.

Zarif, Türkiye, İran ve Rusya’nın Astana formatında çevrim içi liderler zirvesi düzenleyeceğini belirterek, bunun ağustosa kadar gerçekleşebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Şartlar netleşir netleşmez zirve tarihi açıklanacak. Astana zirvesini öncelikli olarak sanal ortamda gerçekleştireceğiz ardından yüz yüze yapacağız. Bugün Lavrov’dan Astana formatında çevrim içi görüşme konusunda onay aldım. Dün de aynı şekilde Türk Dışişleri Bakanından (Mevlüt Çavuşoğlu) onay aldım. Bu yüzden üç ülkenin lideri, sanal ortamda zirve gerçekleştirecek."

Zarif, Libya meselesiyle ilgili de "Türkiye ve Rusya, Libya’daki çatışmaları sona erdirmek için çabalıyor. Biz bu çabaları destekliyoruz. Libya’daki meşru yönetimin bu suretle Libya halkına huzur getireceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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2012