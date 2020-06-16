Lavrov: Rusya, İran nükleer meselesinde BM Güvenlik Konseyinin suiistimal edilmesine karşıdır

Moskova’da İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ile görüşmede ülkesinin bu hususu uluslararası tüm platformlarda gündeme getireceğini söyledi.

Lavrov, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında da, ABD’nin İran nükleer anlaşmasının katılımcılarının İran’a olan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engellemeye ve İran’ı cezalandırmaya çalıştığını söyledi.

Lavrov, bu girişimin uluslararası hukuk kuralları açısından uygun bulunmadığını vurguladı.

Suriye meselesiyle ilgili Astana formatında Tahran’da üçlü liderler zirvesi yapılması konusunda anlaştıklarını aktaran Lavrov, henüz bu konuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herhangi bir tarih belirlenmediğinin altını çizdi.

Lavrov, yüz yüze yapılacak liderler zirvesine kadar video konferans yöntemiyle zirve yapılmasını desteklediklerini belirterek, bu hususta hızlı bir şekilde tarih konusunda anlaşacaklarını ve bunu açıklayacaklarını kaydetti.

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2012