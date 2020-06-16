655 bin Iraklı Amerika cinayetlerinin kurbanı oldu

‘’Iraklı Uzman Üniversiteliler’’ kurumu yaptığı araştırmada 2005 – 2008 yılları arasında Amerika’nın cinayetleri sonucunda 655 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Araştırmada 2009 ile 2014 yılları arasında Amerikan cinayetleri ile ilgili rakamların mevcut olmadığı bildirilerek bu dönemdeki malul sayısının bir milyona yakın olduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre BM Mülteciler Komiserliğinin rakamlarına göre Irak dışındaki mültecilerin 2007 başlangıcında yaklaşık iki milyon olduğu ifade edilmektedir. Bu kişilerin genelde Ürdün ve Suriye’ye kaçtığı ayrıca 7.1 milyon kişinin de Irak içinde evlerinden olduğu ifade edildi.

Raporda Amerika’nın IŞİD ile mücadelesine değinerek, (2014 – 2017) bu mücadelenin genelde hava bombardmanları ve top ateşi ile olduğu ve bunun sonucunda 6 milyon Irak vatandaşının avare olduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre, IŞİD ile savaşın sonunda 4 milyon 35 bin kişinin evlerine geri döndüğü fakat evlerinin yıkılması ve alt yapının yok olması sebebi ile yeniden avare oldukları ifade edildi.

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2012