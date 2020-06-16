İngiliz medyasının merceğinden İran sanatı

İran'ın tarihi ve dini binalarının mimarisinin görüntülerinin yayınlanması, aslında BBC 4 kanalının İran Sanatı başlıklı raporunun yayınlanmasından önce gerçekleşti.

Geçen yıl İran'a yaptığı altı haftalık ziyareti sırasında İngiliz gazeteci Semira Ahmet raporunda, İran'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 22 tarihi yere gidererek İran sanat resim serisi başlığı altında bir çalışmaya imza attı. Bu çalışma, İngiliz gazetecinin altı haftalık İran ziyaretinin sonucudur.

Ahmet, İran'ın daha az bilinen tarihi yerlerini ziyaret ediyor, aynı zamanda çok hoş olan insanların kültür ve tarihinin hikayesini anlatıyor.

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, twitter hesabında Guardian'ın video raporunun BBC’nin raporu ile başladığını duyurdu.

Londra'da yaşayan fotoğrafçı Christopher Wilton Steer, Hz. Masume (as) Türbesi da dahil olmak üzere İran'ın tarihi ve dini binalarının bir serisini yayınladı. İngiliz fotoğrafçı, İran'ın çarpıcı tarihsel ve dini binalarına bir göz atıp onları bir fotoğraf serisi şeklinde Guardian'a sundu.

Wilton Steer'e göre, camiler ve dini mekanların çatıları, binanın diğer bölümlerinden daha fazla ilgi görmüştür. İslami seramik sanatı ve eşsiz mimari ile dekore edilmiş tavanlar, yabancı ve yerli turistlerin ilgi odağı olmuştur.