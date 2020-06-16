İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 152 bin 657'ye yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 563 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 115’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 65’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 192 bin 439’a yükseldiğini, 152 bin 657 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 851 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Simasadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 293 bin 609 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.