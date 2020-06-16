Dışişleri Bakanı Zarif'ten İran-Suriye ekonomik ilişkilerinin güçlenmesine vurgu

'Resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah İstanbul'dan Moskova'ya giden Zarif, Rusya merkezli Sputnik Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Sezar isimli Suriye karşıtı ABD ambargo yasasına değinerek, 'Suriye ile güçlü ekonomik ilişkilere sahibiz ve bu ülkenin İran'da akreditif hattı mevcut. İran-Suriye ilişkilerinin artırılması ve Suriye'nin ekonomik durumunun geliştirilmesi için adım atacağız' dedi.

ABD Senatosu, 18 Aralık 2019'da Suriye Cumhurbaşkanı Esad ve Rusya ile İran'ın faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Başkan Donald Trump da ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı 21 Aralık'ta imzalamıştı. Yasa, böylece yürürlüğe girmişti.

Zarif, İran ile Rusya arasında ikili, bölgesel ve uluslararası konuları Rus yetkililerle masaya yatırmak için bu sabah başkent Moskova'ya giriş yaptı. Zarif'in bir saat içinde mevkidaşı Lavrov'la görüşmesi bekleniyor.

29. Rusya ziyareti sayılan bu ziyarette Zarif, Suriye, Yemen ve Afganistan gibi bölgesel meseleler, Nükleer Anlaşma ve ABD'nin İran ve Rusya'ya karşı hasmane tutumu gibi konuları ele alacak.