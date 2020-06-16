Zarif: Uluslararası koşullar İran-Rusya istişare ihtiyacını iki katına çıkardı

Bu sabah resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'dan Moskova'ya giden Zarif, Moskova Havalimanı'na giriş yaptığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin iki komşu olarak stratejik olduğunu ve sürekli istişareyi gerektirdiğini belirten Zarif, 'Mevcut özel uluslararası durum bu ihtiyacı iki katına çıkarmıştır. ABD ve bazı Batılı ülkeler, uluslararası normları ve ilkeleri bozmak için hem Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu'nda ve hem BM Güvenlik Konseyi'nde birlikte çalışıyor’ diye belirtti..

ABD'nin uluslararası anlaşmalardan çekilme sürecine atıfta bulunan Zarif, ‘En son ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı gerçekleştirdiği bir dizi eyleme tanıklık ettik. DSÖ son derece profesyonel bir kurum olarak dünyadaki tüm ülkeler onunla aktif bir ilişkiye sahiptir’ ifadesini kullandı.

ABD'nin iç zaaflarını örtbas etmek için siyasi tartışmalar yürüttüğüne değinen Zarif, 'ABD'nin bu politikası ile her yönüyle mücadele edilmelidir' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran silah ambargosunun uzatılması için çabaladığını kaydeden Zarif, 'Bu, BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı Kararı ile Nükleer Anlaşma'nın önemli bir parçasıdır. Nükleer Anlaşma sonucu elde edilen önemli kazanımları dönemin ABD'li yetkilileri kabul etse de, bu ülkede yönetimin değişmesi ile Washington taahhütlerini ifa etmekten kaçındı’ diye konuştu.

Zarif konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Rusya, Çin ve diğer bazı ülkelerdeki konumumuz tamamen aynıdır. Avrupalılar çok destekleyici, ancak ABD'ye karşı bağımsız bir politika izleyemediler, bu yüzden istişareye devam etmeliyiz. İran-Rusya ilişkileri bu konularla sınırlı değil ve iki ülke arasında ekonomik iş birliği sürüyor. Rus müteahhitlerin İran'daki projelerde yer almaktadır.

İran ve Rusya bölgesel meselelerde iş birliği yapmaktadır. İki ülke Suriye konusunda da iş birliği yapıyor. Suriye meselesinde, ülkenin bazı bölgelerindeki teröristlerin faaliyetleri ile ilgili korkunç durumu ele almak için Astana Zirvesi'nin acil toplanması gerekmektedir. Yemen ve Afganistan da işbirliği ve fikir birliği gerektiren meselelerdir.

Korona salgını sonrası sınırların yeniden açılması konusunda fikir birliği içindeyiz. İran ve Rusya arasındaki ticaret korona döneminde de devam etti.

İran-Suriye ekonomik ilişkileri iyi düzeyde ve İran'da bir Suriye akreditif hattı mevcut. Suriye'deki diğer arkadaşlarla ekonomik kalkınma ve ekonomik işbirliği konusunda aktif olacağız.'