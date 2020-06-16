İran, bakır jant üretimi teknolojisini elde etti

Bakır jant, endüstride dökümün en önemli bileşenlerinden biri olarak bilinir. Bu ürünün üretim süreci karmaşıktır ve üretim teknolojisi, bazı üretim merkezlerinin uyguladığı sert yaptırımlar nedeniyle Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkenin elinde bulunan bu teknolojiyi kullanmak, İran sanayii için zorlaştırıldı.

Bakır jant sürekli bir bakır döküm hattı olarak sanayide properzi hattı olarak bilinir.

Bu tekerleği üretmek için, döküm işlemi, sıcak dövme, haddeleme halkası, soğuk dövme, ısı işlemi ve makineleştirme işlemi yapılmalıdır, çünkü tekerleğin malzemesi zirkonyum bakır krom alaşımından yapılmıştır ve üretim süreci karmaşıktır.

Tahran Üniversite Cihadı Merkezi Özel Malzeme Araştırma ve Teknoloji Merkezi Başkanı Muhammed Tebatebayi bu ürünün tanıtımı için düzenlenen törende yaptığı açıklamada, ’Son yıllarda, bazı sanayi ve üretim merkezlerinde bu hassas parçanın bulunmaması nedeniyle, mühendislerin çabalarıyla, ülkede yaygın olarak kullanılan bazı metal malzemelerin yarı endüstriyel üretiminde kendi kendine yeterlilik kazanmayı başardık’ dedi.