İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi, İran ile UAEK iş birliğinin zayıflaması uyarısında bulundu

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Garipabadi, 3 Avrupa ülkesinin UAEK Yönetim Kurulu'nda bu kurumun İran'ın iki tesisine erişim izni verilmesi talebi konusunda bir karar almaya çalışmalarına işaret ederek, 'Şran geniş çaplı ve yapıcı olarak UAEK ile iş birliği yaptığı halde, bu kurumun iki talebinin yerine getirilmesi için İran'dan iş birliği talep etmekle ilgili taslak hazırlamak, üzüntü verici ve yapıcı olmayan bir karardır' dedi.

'Bu taslağın nükleer silaha sahip veya bu tür yıkıcı ve ölümcül silahları barındıran ülkeler tarafından hazırlanması ve onların İran'l ilgili tesislere erişim konusunda kaygılı olduklarını dile getirmesi, silahsızlanma ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının önlenmesi antlaşmalarındaki uluslararası kural ve normaları hiçe saymak demektir' diyen Garipabadi, üç Avrupa ülkesinin Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerini ifa etmemesini eleştirerek, 'Onlar Nükleer Anlaşma'nın kurtarılması için adım atmıyorsa en azından durumu daha karmaşık ve zor etmesinler' ifadesini kullandı.

Garipabadi ayrıca UAEK Yönetim Kurulu üyelerine tedbir alarak siyasi ve aceleci davranışlardan uzak durmalarına ve İran'la UAEK arasındaki yapıcı iş birliğin devam etmesine zemin hazırlama çağrısında bulundu.