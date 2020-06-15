Alevi: Amerika’da insan hakları sistematik ve köklü şekilde çiğnenmektedir

Tahran’da düzenlenen bir toplantıda açıklamada bulunan Alevi, Amerika’nın ülkelerin egemenlik ve insan haklarına bağlı olmadığını belirterek, o ülkenin sistematik şekilde ırkçılık, insan hakları, terörizm konularında ülkelerin haklarını çiğnediğini söyledi.

Alevi, ‘’Düşmanlarımız ilişkiden söz etmektedirler fakat onlar sulta peşindedir. Ekonomik ilişkiden söz ediyorlar fakat kaynaklarımızı yağmalamak istiyorlar. İnsan haklarından bahsediyorlar fakat davranışları bunun tersidir. ‘’ dedi.

Amerika ile irtibatlı olarak iki muhatap söz konusu olduğunu ifade eden Alevi, bunların Amerika ve siyonist rejim olduğunu, bunlarında diyalog ve mantıktan yana olmadıklarını gösterdiklerini ve bundan dolayı onların karşısında geri adım atılmaması gerektiğini söyledi.

Amerika’nın kendisini insan hakları bayraktarı olarak tanıttığını fakat karnesinde insan haklarını bağlılıktan eser olmadığını söyledi.

Alevi, ‘’Amerika şehit Süleymani’nin terör olayında hem uluslararası kurallar hem de bir ülkenin egemenlik haklarını ayaklar altına aldı. Onlar Afganistan ve diğer ülkelerde de bu gibi cinayetleri işliyorlar. Ülkelerin iç işlerine müdahalede bulunup teröristleri destekliyorlar hatta kendileri de terör eylemleri yapıyorlar. ‘’ dedi.

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2012