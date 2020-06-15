Musevi: Zorba Amerika Avrupalı müttefiklerini hedef almaktadır

Musevi, Ameriika’nın Nord Stream 2 projesine ambargo uygulanmasına verdiği tepkide Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Musevi, ‘’Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi eğer bir zorba karşısında teslim olunursa o zorba daha da zorbalaşır. Artık zorba Amerika Avrupalı müttefiklerini hedef almaya başlamıştır. ‘’ dedi.

Amerika’nın kanunlara sınırsız şekilde karşı gelmesinin sadece dünyada kargaşaya sebep olacağını ifade eden Musevi, ‘’ Dünya ne zaman bu gerçeği algılayıp ve bu zorba karşısına ayağa kalkacaktır? ‘’ diye sordu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012