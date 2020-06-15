15 Haz 2020 18:10
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News Code: 83823072
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Zarif, İstanbul temaslarının yapıcı ve verimli geçtiğini bildirdi

Zarif, İstanbul temaslarının yapıcı ve verimli geçtiğini bildirdi

Ankara, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey Türk yetkilerle yaptığı görüşmelerin yapıcı ve verimli geçtiğini belirtti.

Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu konuyu belirtti.

Zarif, "İstanbul'da dostum Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkilerle yapıcı görüşmeler yaptık. İkili iş birliği, ayrıca bölgesel ve küresel konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduk. Verimli kararlar aldık." ifadelerini kullandı. 

Yakın istişarelerin önemine işaret eden Zarif, "Bir sonraki durak Moskova. Komşularımız bizim için daima önceliklidir." tespitinde bulundu. 

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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