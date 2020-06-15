İran ile işbirliğini arttırmak için ikili kanallara destek verilmesi gereklidir

İslam Şura Meclisi Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne göre, Kalibaf'a başkan seçildiği için kutlama mesajı gönderen Maharani, mesajında ekonomik refah ve barış ve istikrarı artmak doğrultusunda parlamentodaki görevlerinde başarılar diledi.

Korona salgınının olumsuz etkilerini azaltmak için tüm ulusların dayanışması ve işbirliğiyle küresel bir ekonominin kuruluşunu ve dünya ekonomisi ile sosyal verimliliğin geri dönüşünü görmeyi ümit ettiğini kaydeden Enzonezyalı yetkili, özellikle iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliği çerçevesinde, İran-Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla tüm ikili ticaret kanallarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.