15 Haz 2020 15:50
Journalist ID: 2394
News Code: 83822848
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Endonezya Parlamento Başkanı:

İran ile işbirliğini arttırmak için ikili kanallara destek verilmesi gereklidir

İran ile işbirliğini arttırmak için ikili kanallara destek verilmesi gereklidir

Tahran, İRNA- Endonezya Parlamento Başkanı Puan Maharani, İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a gönderdiği tebrik mesajında, iki ülke arasındaki ilişkilerini özellikle iki ülkenin meclisleri arasındaki iş birliği çerçevesinde geliştirmek amacıyla, tüm ikili ticaret kanallarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İslam Şura Meclisi Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne göre, Kalibaf'a başkan seçildiği için kutlama mesajı gönderen Maharani, mesajında ekonomik refah ve barış ve istikrarı artmak doğrultusunda parlamentodaki görevlerinde başarılar diledi.

Korona salgınının olumsuz etkilerini azaltmak için tüm ulusların dayanışması ve işbirliğiyle küresel bir ekonominin kuruluşunu ve dünya ekonomisi ile sosyal verimliliğin geri dönüşünü görmeyi ümit ettiğini kaydeden Enzonezyalı yetkili, özellikle iki ülke parlamentoları arasındaki işbirliği çerçevesinde, İran-Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla tüm ikili ticaret kanallarının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

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