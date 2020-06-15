15 Haz 2020 14:37
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News Code: 83822766
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 150 bin 590'a yükseldi

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 150 bin 590'a yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 950’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 189 bin 876’ya yükseldiğini, 150 bin 590 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2 bin 449 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Sima Sadat Lari, son 24 saatte bu vakalardan 113’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 950’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 187 bin 876’ye yükseldiğini, 150 bin 590 kişinin ise  iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 765 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Sima Sadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 269 bin 194 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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