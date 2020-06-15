İran dış borçları yüzde 3.3 düştü

Merkez Bankası'nın son raporuna göre, İran dış borçları Mart 2019'da 9 milyar 339 milyon dolardı.

9 milyar 31 milyon dolar olan ülkemizin dış borçlarının 7 milyar 492 milyon doları, uzun ve orta vadeli borçlar oluştururken, 1 milyar 539 milyon dolarlık kısmı ise kısa vadeli borçlar oluşturdu.

Bu dış borçların avro olarak hesaplanması durumunda, İran dış borçları toplam 8 milyar 188 milyon avro olarak açılandı. Bundan 6 milyar 793 milyon avrosu uzun ve orta vadeli borçlar oluştururken, 1 milyar 395 milyon avrosu kısa vadeli borçlardır.