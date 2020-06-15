Türkiye'ye doğalgaz ihracatının durdurulması, terör saldırısından kaynaklıdır

Bu konunun siyasi veya ekonomik nedeni olmadığını ve Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkiye ziyaretinde ele alınacağını belirten Musevi, 'Bu sorunun çözülmesini ve en kısa zamanda yeniden Türkiye'ye doğalgaz ihracatının yapılmasını umuyoruz' diye konuştu.

Zarif'in Türkiye ziyaretine işaret eden Musevi, 'İran,Türkiye ve Rusya Başkanları video konferansı muhtemelen yapılacak ve bu ziyarette de bu konu ele alınarak bir tarih belirlecenk' değerlendirmesinde bulundu.

UAEK, ABD ve Suudi Arabistan'ın iddialarını temel olarak görmemeli

Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun ABD ve İsrail rejiminin iddialarını temel almaması gerektiğini dile getiren Musevi, UAEK'nin İran'ın bu kurumla iyi ve belgeli iş birliğine başvurması gerektiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Suudi Arabistan'ın ARAMCO tesislerine atı8lan füzelerin İran menşeli olduğu yönündeki yeni raporunun ABD'nin İran'a karşı devye sokmak istediği politika ve komplo ile paralel olduğuna dikkati çeken Musevi, 'Bu iddia temelsiz ve yersizdir ve bu yöneltilen suçlamayı, ABD ve Suudi Arabistan rejiminin baskılarından kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz' açıklamasında bulundu.

Kanadalılar, İran vatandaşlarına yönelik konsolosluk sürecini aksatıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Kanadalı mevkidaşının Ukrayna uçağı ile ilgili görüşmesine değinen Musevi, 'Maalesef Kanadalılar, İranlılarla dayanışma içerisinde olduklarını iddia etmelerine rağmen, birçok İranlı için konsolosluk sürecini aksatmış durumda. Biz de bir kararlılık görürsek iş birliği yaparak İranlılara konsolosluk hizmetlerinin tekrar sunulması için katkıda bulunmaya hazır olduğunu ilettik' dedi.

İran'a karşı oluşturulan ortam kabul edilemez

Afganistan'da İran'a karşı bazı kötülüklerden ve Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasından bahseden Musevi, 'Komşu ülkelerle ilişkilerimiz iyidir ve tüm komşularla bütün alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. 40 yıldır hiçbir sıkıntı olmadan Afgan kardeşlerimize evsahipliği yapıyor ve bu ülkede barışın sağlanmasını umuyoruz' diye vurguladı.

Güney Kore'nin körü körüne ABD'ye uyması kabul edilemez

İran paralarının Güney Kore'de bloke edilmesine ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Merkez Bankası'na bu konuyu takip etmesiçi talimat verdiğine işaret eden Musevi, 'Uzun süredir Güney Kore'den alacaklarımızı almaya çalışıypruz. Maalesef Güney Kore, 50 yıldan fazla iyi ve samimi ilişkileri üçüncü tarafların müdahalesi ile aksatılan durumlara maruz bırakmış durumda.

ABD, Avrupa'nın enerji güvenliğini tehlikeye sokmuştur

Almanya'nın ABD'nin Avrupa'nın enerji güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönündeki açıklamalarına sıcak baktıklarını da ifade eden Musevi, 'ABD, dünyanın sadece enerji güvenliği değil, siyasi ve ekonomik güvenliğini de tehlikeye atmış ve maalesef dünya toplumunun buna karşı sessizliği, bu ülkenin daha da ileriye giderek dost ülke Almanya'ya da yaptırım uygulamaya hazırlanmasına sebebiyet vermiştir' diye ekledi.