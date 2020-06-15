İranlı sanatçı Hollanda Uluslararası Film Festivali'nde parladı

Gülistan Kültür ve İslami İrşat İl Kurumu Halka İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keyvanfar'ın ilk sinema deneyimi olan film, ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin danışmanlığı ile 2019'da gösterime hazırlandı ve Hollanda'daki katılımı, 6. uluslararası katılımıdır.

Bağımsız bir film olan ‘Tepeler Arasında’ daha önce de Güney Kore'de düzenlenen Uluslararası Busan Film Festivelinde, Çin Hainan Film Festivali, Toronto Cyrus Film Festivali ile Fransa ve İsveç'te düzenlenen etkinliklerde seyici ile buluşmuştu.

Göçebelerin yaşadığı bölgelere gönderilen ve buralarda yaşamın zorluklularını görünce, bu bölge eğitim ve öğretim sorunlarını gözler önüne sermek isteyen bir öğretmen askerin hikayesini odağına alan bu filmden önce Keyvanfer, 2013'te Şikago Film Festivali'nde de En İyi Belgesel Ödülü'nü elde etmişti.

11-13 Haziran 2020 tarihleri ​​arasında düzenlenen Mena Film Etkinliği, ana kategorisinde kimlikler ve azınlıkları konusu ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki siname filmlerini ele aldı.

Mena'nın kapanış töreni Lahey'deki Tiyatro Salonu'nda yapılırken, festivalde seçilen filmler çevrimiçi olarak gösterildi.

Koronanın Avrupa'da yarattığı özel koşullar nedeniyle, Muhammed Rıza Keyvanfer'ın festivalin kapanış törenine katılması mümkün değildi, ancak gönderdiği video mesajı Mena'nın kapanış töreninde yayınlandı.