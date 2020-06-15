Zarif: İran-Türkiye ilişkileri çeşitli alanlarda çok yakın

Pazar günü Türkiye'ye girişyyaptığı sıra açıklamalarda bulunan Zarif, ‘Komşularımızla ilişkiler bizim ve bölgemiz için dış politikada bir önceliktir. Böylece, korona sonrası dönemde Suriye'ye bir seyahat yaptım ve bugün Türkiye'ye seyahat etmekten mutluluk duyuyorum’ ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda yakın olduğunu ve sürekli istişareler gerektirdiğini, korona nedeniyle bu danışmaların iki ülkenin en üst düzeylerinde yapılmadığını; Ancak Ortak Komisyonu başkanları, bakanlar ve cumhurbaşkanlarının telefon görüşmeleri yaptıklarını dile getiren Zarif, ’İkili meseleler için Türkiye'ye seyahat etmenin ve ekonomik ilişkilerin yeniden başlaması ve enerji iş birliği ile bölgesel meselelerin görüşmülmesi gerektiğini düşündüm’ diye belirtti.

Resmittemaslarda bulunmak üzere dün akşam Ankara'ya giden Zarif, Türk mevkidaşı ile ikili ilişkilerdeki en son gelişmeleri ve en önemli bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatıracak.

Bu, Zarif'nin Suriye'ye seyahatinden bu yana koronanın ilk salgın dalgasından sonraki ikinci yurtdışı seyahatidir.