İran polimer endüstrisinin ihracat pazarları genişlemektedir

İnsan yaşamının tüm yönlerini etkileyen korona karmaşıklıklarının polimer ürünleri üretimini de değiştirdiğini dile getiren Türkman, 'Bu değişiklikler polimer endüstrisinin çeşitli sektörlerinde iz bırakmıştır. Başka bir deyişle, nakliye kısıtlamaları nedeniyle, ihracata yönelik endüstriler bir yandan ciddi zarar gördü. Daha önce başka ülkelerden polimerlerin nihai ürünlerini ithal eden birçok komşu ülke, stratejilerini değiştirerek, dikkatler İran ürünlerine çekildi’ ifadesini kullandı.

Türkman, ’İran'a komşu ülkelerin çoğu, ihtiyaç duydukları malları aynı kalitedeki İran ürünleri ile elde edebiliyor. Böylece polimer endüstrisi için yeni ihracat pazarları açıldı’ diye ekledi.