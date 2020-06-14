14 Haz 2020 20:12
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News Code: 83821825
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Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Nükleer Anlaşma'nın en önemli kazanımlarındadır

İran'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Nükleer Anlaşma'nın en önemli kazanımlarındadır

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a karşı uygulanan silah ambargosunun Ekim 2020'de kaldırılmasının Nükleer Anlaşma'nın en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, ’BM Güvenlik Konseyi ve UAEK Yönetim Kurulu'na üye bütün ülkelerin ABD'nin komplo kurma planlarını fark etmelerini umuyoruz’ dedi.

Bakanlar Kurulu Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, ’ABD yetkilileri, Nükleer Anlaşma'nın kazanımlarını sorguya çekerse, diğer büyük ülkeler, bizim ne tür tepki gmstereceğimizden haberdardır' ifadesini kullandı.

Ruhani, ’Uluslararası Para Fonu'ndan 5 milyar değerinde kredi istedik, ancak maalesef Amerikalılar hala bu yolda engeller türetmeye devam ediyor. Bu kurumun ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini ve tüm ülkelere karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini umuyoruz’ diye ekledi.

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