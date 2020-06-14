İran'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Nükleer Anlaşma'nın en önemli kazanımlarındadır

Bakanlar Kurulu Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, ’ABD yetkilileri, Nükleer Anlaşma'nın kazanımlarını sorguya çekerse, diğer büyük ülkeler, bizim ne tür tepki gmstereceğimizden haberdardır' ifadesini kullandı.
Ruhani, ’Uluslararası Para Fonu'ndan 5 milyar değerinde kredi istedik, ancak maalesef Amerikalılar hala bu yolda engeller türetmeye devam ediyor. Bu kurumun ABD'nin baskılarına boyun eğmemesini ve tüm ülkelere karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini umuyoruz’ diye ekledi.
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