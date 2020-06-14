İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 148 bin 674’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 472 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Sima Sadat Lari, son 24 saatte bu vakalardan 107’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 837’ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 187 bin 427’ye yükseldiğini, 148 bin 674 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 781 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Sima Sadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 244 bin 74 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.