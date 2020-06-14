14 Haz 2020 14:36
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News Code: 83821375
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Korona ile mücadelede kullanılan teçhizatı içeren 114 uluslararası yük İran Kızılay'a verildi

Korona ile mücadelede kullanılan teçhizatı içeren 114 uluslararası yük İran Kızılay'a verildi

Tahran, İRNA- Kızılay Derneği Başkanı Kerim Himmeti, Kızılay'a farklı ülkelerden gelen koronavirüsle mücadelede kullanılan ekipmandan oluşan 144 yükün teslim edildiğini duyurdu.

Ülkede korona salgınından bu yana uluslararası düzeyde istişareler yaparak Merkez Korona Kurulu aracılığıyla sağlık merkezleri arasında dağıtılan bu 144 yabancı kargoyu aldıklarına işaret eden Himmeti, ’İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi ve Tahran'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı ile görüşmeler yapmamıza ve hastalık yönetiminde uluslararası nakit yardımı almak için finansman taleplerine rağmen, herhangi bir yardım sağlanamamıştır’ dedi.

Himmeti, ’Ekonomik sorunlara ve baskıcı yaptırımlara rağmen, korona hastalığını ve yıkıcı etkilerini yönetiyoruz’ diye ekledi.

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