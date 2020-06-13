ARAMCO saldırısı ile ilgili iddialar temelsiz ve gerçek dışıdır

İnstagram sayfasından canlı olarak açıklamada bulunan Zarif, ABD'nin bölgede İsrailler gibi İran'ı güvenlik bir sorununa dönüştürme hedefini güttüğüne değinerek, 'Onlar Suudi Arabistan, BAE ve diğerleri için can atmıyor, onlar sadece bizim için hiçbir şey barındırmayan bir politika izlemektedir' diye konuştu.

İra dosyasının UAEK Yönetim Kurulu'nca BM Güvelik Konseyi'ne gönderilme ihtimali ile ilgili soruya yanıt veren Zarif, 'Biz onların böyle birşey yapmaları durumunda İran'ın Nükleer Anlaşma ve NPT gibi birçok seçeneği olduğunu ilettik. Biz kendi son durumumuz ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda karar alırız ve mutlaka akıllıca ve güçlü bir karar alacağız' değerlendirmesinde bulundu.

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