AB'ye göre İran havalimanları koronaya karşı güvenli

AB Hava Taşımacılığı Güvenlik Ajanası tarafından ayapılan açıklamada, dünya genelinde koronaya karşı uçakların dezenfekte işlemini yapan havalimanları listesi duyuruldu.

Bu liste, yolcu ve mürettebatın koruduğundan emin olunması için yayınlandı. Liste yolcu sınırlandırması veya karantina gibi konular hakkında bilgi içermemektedir.

Genel anlamda Dünya Sağlık Örgütü ve AB'nin saygın kurumları tarafından hazırlnana liste, AB üyesi ülkelerin koordinesinde oluşturuldu ve sürekli güncellebmektedir.

Ortadoğu ve Asya kategorisinde İran'ın yanı sıra Türkiye, Katar, Kuveyt, Pakistan ve Afganistan havalimanları kendine yer buldu.