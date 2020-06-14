İran'da kapsül otel açıldı

İran'da ilk kez kullanıma giren bu tür kapsül otellerin ülke genelinde yaygın şekilde açılacağı ifade edildi.

Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Muninsan açılış töreninde yaptığı açıklamada, 'Bu güzel bir haber ve olaydır. Bu tür konaklama tesisleri, turizm alanında yeni tür konaklama biçimi olarak kullanılabilir' dedi.

Bu tür konaklama tesislerinin eko kapmlarda değişime sebep olacaklarına değinen Bakan, 'Bunlar uygun ve tasarruflu mekanlar olarak çeşitli kamp, havalimanı, yolcu terminalı, gar vb. gibi alanlarda turistlerin hizmetine sunulabilir' diye konuştu.

İran Turizm ve Sürücülük Merkezi Başkan Yardımcısı Hadi Seccadirad da törende yaptığı açıklamada, 'Bu tür küçük oteller, turizm sektörünün hizmetine açılmıştır. İlk etapta Tahran, Tebriz, Meşhed, İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerde 200 kapsül oteli açılacak. Buralarda konaklamak, diğer konaklama tesislerindeki kurallar uyarınca yapılacak' değerlendirmesinde bulundu.

Kapsül oteller, ucuz ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor. İlk olarak Japonya'da hizmete sunulan kapsül oteller, dünyada otel anlayışını değiştiriyor.

Az alana çok insan sığdırmak. Japonya'da 1979'dan beri bu yapılıyor.

Yüksek kiralara karşı düşünülen kapsül oteller, genellikle tek bir kişi için dizayn ediliyor, ucuz ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor.

Kapsüllerde ne bir dolap ne bir zemin ne de bir masa var... Kapalı alan korkusu (klostrofobi) olanların pek de tercih etmek isteyeceği bir yer değil.

Her kapsülde bir yatak, priz, televizyon ve değerli eşyaların saklanması için küçük bir kutu bulunuyor. Televizyon diğer misafirlerin rahatsız olmaması için kulaklıkla kullanılıyor. Odada bulunmayan dolap ise koridorlarda yer alıyor. Aynı zamanda otellerde ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunuluyor.

Bir kişinin veya bir çiftin kalabileceği şekilde hazırlanan kapsüller, kadınlar ve erkekler için koridorlara ayrılıyor.

Ayrıca bu kapsüllerin bulunduğu koridorlara girmeden önce, ayakkabı çıkarmak ve otelin verdiği terlikleri giymek gerekiyor.