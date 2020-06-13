Trump yönetimi; 42 ay uluslararası yasaların ihlali ve insan haklarının katli

Yıllarca süren çalışmalardan sonra hazırlanan uluslararası sistemdeki yasa ve kurallara ve bunların bütün dünya toplumu için uyulması gereken kurallar olmasına karşın, Washington bütün yasa ve kuralları hiçe sayarak her zaman uluslararsı kurumları baskı altına alarak ve küresel anlaşmaları yok sayarak kendi menfaat ve isteklerini dayatmayı yeğlemiştir.

Donald Trump yönetimi, daha önceki Amerikan yönetimlerine kıyasla en çok uluslararası kuralları çiğneyen yönetim olmuş ve Trump yönetiminin bitmesine aylar kala onun daha fazla ihlal ve çiğnemesine tanık olmak, uzak ihtimal değildir.

Trump uluslararası norm ve yasaları ayaklar altına almanın yanı sıra insan hakları ihlali ve insanlığa karşı suçlar konusunda da günümüz dünyasnın bilinen kişiliklerinden biri haline gelmiştir. Irkçılığın ve ırk ayrımcılığın yaygınlaştırılması, siyahi Amerikalıların haklarını görmezden gelmek ve Yemen, Suriye, Irak vb. ülkelerde insanlığa karşı suçların işlenmesi, ABD Başkanı'nın insan hakları ve uluslararası kuralları kurban etmesinin diğer cilvelerindendir.

ABD'nin UNESCO, Dünya Sağlık Örgütü vb. uluslararası kurumlardan tek taraflı çekilmesi ve son olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulunması, devletlerin BM Antlaşması kapsamında uluslararası sorunları iş birliği çerçevesinde çözüme kavuşturması yönündeki sorumluluklarının aksinedir.

ABD uluslararası kurumlar ile antlaşmalardan bir domino gibi çekilerek, dünya barış ve güvenliğini bozmakta ve uluslararası kurumlar ile örgütlerin kalbinde uluslararası dayanışma ve düzeni ortadan kaldırmaktadır. BM Genel Kurulu Başkanı Ticani Muhammed Bende de bu yönde yaptığı açıklamada, 'Korona salgını dahil dünyada geniş yelpazede yer alan karmaşık sorun ve krizlerle mücadelede dayanışma, en iyi savunma hattımızdır. Biz bütün halkların ihtiyaçlarını karşılamak adına BM ekseminde kalmaya devam edeceğiz' demişti.