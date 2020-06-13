13 Haz 2020 14:34
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News Code: 83820176
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 146 bin 748’e yükseldi

İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 146 bin 748’e yükseldi

Tahran,İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 730’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 184 bin 955’e yükseldiğini, 146 bin 748 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2 bin 410 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Sima Sadat Lari, son 24 saatte bu vakalardan 71’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 730’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 184 bin 955’e yükseldiğini, 146 bin 748 kişinin ise iyileştiğini belirterek, ülkede koronavirüs hastalarından 2 bin 755 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Sima Sadat Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 219 bin 400 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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