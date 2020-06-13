Türkiye'ye giriş yaparken yapılan sağlık kontrolü, Bazergan sınırındaki uzun tır kuyruğunun sebebidir

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Namdar, 'Türkiye'ye giriş yapan her bir şoförün sağlık kontrolünden geçirilmesi, 20 dakikadan dahaz fazla zaman alıyor ve bu da tır kuyruğunun oluşmasının ana kaynağıdır. Bu kontrol sırasında İranlı, Türk veya diğer şoförlerin sağlıklı olmaları durumunda Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verilmektedir' dedi.

Maku Sağlık ve Tedavi Kurumu Başkanı ile yaptıkları görüşme sonucu İran tarafında İranlı şoförlerin sağlık kontrolünden geçirilip koronalı çıkmamaları durumunda yurt dışına çıkmalarına izin verme kararı aldıklarına değinen Namdar, geçen gün 120 tırın İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığını açıkladı.

Türkiye'nin İranlı yolcular için sınırı açmama kararının sürdüğünü belirten Namdar, ikinci bir duyuruya kadar Bazergan Sınır Kapısı'nın yolcu trafiğine kapalı tutulduğunu ifade etti.

Halihazırda 500 tırın Maku-Bazergan yolunda Türkiye'ye giriş yapmak için sıra beklediğini kaydeden Namdar, Bazergan-Gürbulak sınırının yaklaşık 100 gün kapalı kaldıktan sonra 4 Haziran günü tır giriş çıkışı için açıldığını söyledi.

Bazergan-Gürbulak sınır kapısının açılması ile İran-Türkiye ve İran-Avrupa arasındaki ticaret hacminin artması bekleniyor. Bu da ülkemizin dış ticareti ve petrol dışı ihracatın artmasına neden olabilir.

Bazergan Sınır Kapısı, genel anlamda İran için ve özel anlamda Batı Azerbaycan ili için büyük önem ifade etmektedir. Bu sınır kapısının kapanması dolayısıyla İran ve Türkiye yüz milyonlarca dolar zarara uğradı. Ancak İran ve Türkiye'nin koordinasyon ve mutbakatı ile kapı açılarak bölge ve hatta dünya medyasında geniş yankı buldu. Bu da Bazergan Sınır Kapısı'nın uluslararası ticaretteki konumunu gözler önüne sermektedir.

Maku Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü Muhammedrıza Abdürrahimi, Bazergan Sınır Kapısı'nın İran'ın uluslararası ticaretindeki önemi ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Her yıl Bazergan Sınır Kapısı üzerinden 26 milyar doların üzerinde ticaret gerçekleşmektedir. İran ve Türkiye cumhurbaşkanlarının telefonda görüşmesi sonrası bu sınır kapısı açılarak ülkemizin uluslararası ticaretinin gelişmesi yönünde büyük adım atıldı' dedi.

Koronavirüs salgını öncesi günlük olarak Bazergan-Gürbulak sınırından ortalama bin tırın geçiş yaptığına işaret eden Abdürrahimi, bu oranın günlük 1500-2000 tıra çıkarılmsını hedeflediklerini dile getirdi.

İran'ın toplam sınır kapılarının yaklaşık dörtte biri Batı Azerbaycan'da bulunmaktadır. Türkiye sınırındaki Maku ilçesine bağlı Bazergan, Hoy ilçesindeki Razı sınır kapısı ve Urmiye ilçesinde yer alan Sero sınır kapısı Türkiye ile ortak sınır kapıları oluştururken, Nahçıvan sınırında Poldeşt ilçesine bağlı Sanem Bulağı ile Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde Temerçin sınır kapısı yer almaktadır.

Bazergan, Batı Azerbaycan'da 24 saat aktif olan tek İran-Türkiye sınır kapısı olarak İran'ın Avrupa ülkelerine giriş kapısı sayılmaktadır. Batı Azerbaycan'ın kuzeybatısında Maku kentine bağlı Bazergan şehrine bir kilometre uzaklıktadır.

Bazergan Sınır Kapısı 1926 yılında açılmış olup İran ile Türkiye arasındaki 24 saat hizmet veren tek uluslararası sınır kapısıdır. Batı Azerbaycan ili, Türkiye, Irak ve Nahçıvan ile 967 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.