Yakın parlamento iş birliği, İran-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olur

İslami Şura Meclisi Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kalibaf'ı yeni Meclis başkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik eden Azerbaycan Parlamento Başkanı Gafarova, 'İran Meclisi'nin yeni başkanı olmanızı canı gönülden kutluyor ve size en iyileri arzu ediyorum' dedi.

Dost İran'la siyasi, ekonomik ve kültürek ilişkilerin daha da derinleştirilmesine büyük önem verdiklerine değinen Gafarova, 'Kuşkusuz iki ülke arasındaki daha yakın parlamento iş birliği, İran-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacak' diye belirtti.

Gafarova mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Eminim ki sizin başkanlığınız döneminde, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkiler her yönüyle gelişecek ve iki ülke ikili ve çok boyutlu ilişkileri genişleyecektir.

Fırsatı değerlendirerek, İslami Şura Meclisi başkanı olmanızı tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum'.