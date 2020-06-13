İran petrokimya ve rafineri sanayi, yerli nanokataliz kullanıyor

Nanoteknoloji Geliştirme Özel Kurulu'nun haberine göre, Serv Petrol ve Doğalgaz Geliştirme Şirketi'nin ürettiği 2 binin üzerinde nanokataliz sayesinde, ülke sanayi sektörü bu alanda büyük bir ihtiyacını gidermiş oldu.

Nanokataliz üretimi yapan şirket, 30'dan fazla bilgi tabanlı ürün üretimi yapıyor ve bunların çoğunu nano teknoloji sayesinde üretiyor.

Şirketin genel müdürü İhsan İbrahimi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Son günlerde düşük ısı değişim kataliz sertifikasını elde ettik. Bu kataliz petrokimya sanayiindeki amonyak üretiminde kullanılmaktadır. Petrokimya ve rafineri endüstrisinin bizden aldığı nanokataliz miktarı şu ana kadar 250 bin litreyi bulmuştur' diye konuştu.

Yaptırım döneminde petrokimya, rafineri ve çelik sanayiinin üreyim hatlarının durdurulmamasını hedeflediklerini ifade eden İbrahimi, 'İran dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerini barındıran ülkelerden biri olduğu için nanokataliz piyasası konusunda geniş bir kapsiteye sahip. Son 3 yılda ihracat yapacak aşamaya geldik' diye belirtti.