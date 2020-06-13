ABD'nin baskı ve ambargolarına rağmen İran ekonomisi büyümektedir

İslam Devrimi Şehit Kurumu Başkanları Tanıtım ve Veda Töreni'nde konuşan Cihangiri, 'ABD'liler İran'ın ilerlemesi yolunda engel ve sorun çıakrmaktan başka hedefleri olmamış, ancak bu hedeflerine ulaşamamışlardır. Yaptırımlar sonucu ekonomik sorunlaraın ortaya çıkmasına karşın, son yıllarda yıllık 500 bin-600 bin yeni istihdam imkanı sağlanmıştır. Yaptırım sonucu sorunlar olmasaydı daha iyi bir durumla da karşı karşıya kalabilirdik' değerlendirmesinde bulundu.

ABD yetkililerinin BM'deki son komplosuna değinen Cihangiri, 'Nükleer Anlaşma'ya göre önümüzdeki birkaç ay içinde İran'a uygulanan silah ambargosu kaldırılacaktır. Buna göre ihtiyaç duyduğumuz silahları alabilir ve ülke içinde ürettiğimiz silahları satabiliriz' ifadesini kullandı.

'ABD'liler İran'a uygulanan silah yaptırımının kaldırılmasını önlemeye çalışmakta ve bunun için de ön hazırlıklar başlamışlardır' diyen Cihangiri, 'Hatta Suudilerin baskısı ile BM Genel Sekreterliği'nde İran'a karşı komplo kurmak için bir rapor sunmuşlar. Kuşkusuz dayanışma, milli birlik ve halka hizmetle bütün sorun ve sıkıntılardan kurtulmak mümkün' diye ekledi.