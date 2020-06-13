İran halkının barış mesajını dünyaya ileteceğiz

Bütün enerjilerini İran'ın çeşitli bölgelerinin yanı sıra diğer ülkelere yolculuk için ayırdıklarını kadyeden bu çift, 'bireyin sağlığı, toplumun sağlığı' sloganı ile farklı kültürleri tanıma ve sağlıklı yaşam tarzını yaygınlaştırmayı da edindikleri hedefleri arasında gösteriyor.

Yaptıkları yolculuklarla sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını yaygınlaştırmaya dikkat çekmek isteyen İranlı çift, hayatın israflardan uzak tutulması ve basit bir şekilde yaşanması gerektiği kanaatinde.

Bu çift şu ana kadar motosikletle Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'a yolculuk yapmış ve Avrupa'ya gitmeyi de amaçlıyor, ancak koronavirüs salgını dolayısıyla bu yolculuklarını başka bir zamana ertelemişlerdir.